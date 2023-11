"L'Inter deve continuare a giocare come fatto nell'ultimo periodo. Lautaro fuori? Io non farei mai a meno di lui, ma sta giocando tutte le partite e ci può stare che riposi, almeno a inizio partita".

