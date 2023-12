Marotta: “Zielinski talentuoso, ancora presto per intervenire. Spero per il Napoli che…”

Beppe Marotta , ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita del Maradona col Napoli . Le sue parole: "A Lisbona è stata un'occasione per far crescere alcuni ragazzi che non avevano esordito in Champions, una tappa positiva: è venuto fuori un secondo tempo in cui la squadra ha dimostrato consapevolezza, un atto di coraggio e forza rimettere in piedi quella partita.

Scudetto? Siamo in un momento interlocutorio, mancano ancora tanti punti cerchiamo il risultato ma anche la continuità di prestazione. Zielinski? So solo che è un giocatore in scadenza, credo che il Napoli sia molto accorto per arrivare a una conclusione positiva da qui a giugno: non ci siamo assolutamente avvicinati. Nell'ottica del monitoraggio dell'area tecnica noi guardiamo alle scadenze ma adesso siamo in anticipo rispetto al momento in cui si può intervenire. E' un giocatore talentuoso ma spero per il bene del Napoli che possa trovare un accordo con loro".