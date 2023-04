Minoliti (Gds): “Inter, sensazione che la squadra arrivi alla fase clou al massimo dei giri”

A San Siro, all’ora di pranzo, l’Inter domani riceverà la Lazio. All’andata gli uomini di Sarri s’imposero per 3-1, gli basterebbe un pareggio per garantirsi il vantaggio negli scontri diretti e mantenere le distanze, per cui Simone Inzaghi, attualmente sesto, ha una sola opzione contro la sua grande ex: vincere. I nerazzurri vengono dalle dolci fatiche di Coppa Italia (si fa per dire, vista l’inconsistenza della Juve) e dalla vittoria al Castellani contro l’Empoli, Sarri viene dalla sconfitta interna contro il Torino. Con l’eccezione del lungodegente Skriniar, i tecnici hanno tutti i loro uomini a disposizione.