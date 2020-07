Minotti: “Sanchez? Può fare anche il trequartista, contro la SPAL mi ha colpito per una cosa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore ed opinionista Lorenzo Minotti ha parlato così dell’Inter e di Sanchez:

“Sarà difficile rimontare per l’Inter, la Juve ha un vantaggio gestibile anche se è in difficoltà. Ma se pensiamo ad una settimana con l’Inter che sembrava fuori dalle prime 3 e in caduta libera, ora è tutto cambiato. Conte vuole finire bene, raggiungere qualche record”.

SANCHEZ – “E’ bravo a muoversi sul fronte d’attacco, può fare anche il trequartista con due punte quando vuoi forzare la partita, si completa molto con Lukaku. A me ha colpito una cosa contro la SPAL, l’atteggiamento, come se volesse dimostrare qualcosa, anche nei recuperi e nell’incitare i compagni”.