Mirabelli: “Fui io a portare Brozovic all’Inter: rischiai anche il posto. E anche Calha…”

"Andai a vederlo per l’Inter ed era fatta ma poi ci fu un problema dovuto alla sua squalifica per 4 mesi per doppio tesseramento (giocava nel Karlsruhe e aveva firmato un contratto con il Trabzonspor ndr.) e l'affare saltò. Poi io passai al Milan di Fassone e portai il turco in maglia rossonera. Alla fine all'Inter è andato lo stesso e il club nerazzurro ha fatto un colpo gigantesco perchè Hakan è un vero campione. E' stato un doppio strappo Inter-Milan, ma posso dire che con me al Milan Calhanoglu avrebbe rinnovato il contratto e sarebbe rimasto".

"Segnalai il bomber Lautaro, ma anche De Vrij quando stava al Feyenoord. E non è finita... Feci arrivare all'Inter Brozovic dalla Dinamo Zagabria. Portarlo non fu facile visto che c'era un po' di scetticismo sul croato. Ma io insistetti tanto per portarlo a Milano e ricordo il messaggio di Piero Ausilio di preoccupazione quando eravamo vicini alla fumata bianca. Lo rassicurai e lo prelevammo in coppia con Perisic che adesso potrebbe anche tornare all'Inter. Per Brozovic ho lottato così tanto che alla fine ho persino messo in gioco anche il mio incarico. Oggi Marcelo è un calciatore top che sa fare entrambi le fasi. Non fu un acquisto sbagliato..."