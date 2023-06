Mirabelli: “Mio cuore nerazzurro, l’Inter può farcela. Il City ha uno svantaggio”

Massimiliano Mirabelli , ex dirigente del Milan e capo osservatore dell'Inter, ha parlato a Itasportpress della finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City:

"Francamente mi auguro che il gioco lo comandi l’Inter. Sulla carta tutti dicono che ha già vinto il Manchester City, io invece sostengo che la finale è aperta. L’Inter può fare lo scherzetto al City anche perché è una finale secca e la tensione sarà altissima. Inzaghi ha i calciatori per mettere in difficoltà la squadra di Guardiola. Auguro di tutto cuore ai miei amici Piero Ausilio e Javier Zanetti di alzare la coppa. Ho il cuore nerazzurro e naturalmente oltre che tifare per una squadra italiana sarei doppiamente felice di una vittoria dell'Inter. Quante chance? Partono alla pari, dico 50 e 50"