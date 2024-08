Libero – La missione della Serie A: dare un taglio alle rose. L’Inter…

A poco più di due settimane dalla fine del mercato, molti club si ritrovano a fare i conti con rose troppo lunghe. Come sottolinea Libero, ogni club si ritrova in media con 31 giocatori, troppi per affrontare una stagione. Il rischio di non fare bene e creare scontenti nel gruppo, è molto alto.

"La strada più breve per ridurre un monte ingaggi, obiettivo che tutti i club devono raggiungere per sopravvivere, è abbassare il numero di giocatori sotto contratto, quindi avere una rosa ridotta all’osso. Ci vuole una via di mezzo che sembra essere stata fissata in 24-25 elementi così divisi: tre portieri e 21 o 22 di movimento, ovvero due per ruolo più uno o due jolly. Ma non è facile arrivare al numero magico considerando che siamo ancora in periodo di transizione dai contrattoni dello scorso decennio. Non è semplice nemmeno vendere i rientranti dai prestiti che si sentono al passo decisivo della carriera, vedi l’Inter che non è ancora riuscita a convincere Satriano a partire".