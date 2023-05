Mkhitaryan a Inter TV: “Vincere per affrontare meglio il Milan. A Roma non dobbiamo…”

L'Inter affronta la Roma di Mourinho in trasferta in una gara estremamente importante per il quarto posto in campionato. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV l'instancabile Mkhitaryan: "Sarà molto importante vincere oggi perché vincendo possiamo migliorare la nostra posizione in classifica e anche essere più pronti mentalmente ad affrontare il Milan in Champions".