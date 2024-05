Parolo: “Mkhitaryan dà equilibrio all’Inter e ha migliorato Calhanoglu”

Marco Parolo, su Dazn, ha parlato del giocatore nerazzurro, schierato anche questa sera in campo da Inzaghi nella gara contro il Sassuolo nonostante sia stato già centrato l'obiettivo scudetto. Il centrocampista interista ha giocato tutte le partite giocate dalla squadra interista in Serie A, 35 giornate su 35 per 2.680 minuti. Ha raccolto anche sette presenze in CL e tre presenze tra Coppa Italia e Supercoppa.