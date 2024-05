L'ex giocatore dell'Inter,Andrea Pinamonti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la formazione nerazzurra. «È dura perché è tutto l'anno che siamo in lotta in zona retrocessione. Sono sicuramente soddisfatto per la doppia cifra ma non me la sta godendo a pieno. Vorrei segnare ancora per aiutare il Sassuolo a salvarsi con i miei gol ma penso che tutti dobbiamo dar qualcosa di più per arrivare a fine stagione senza rimpianti», ha sottolineato il calciatore.