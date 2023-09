TS – Mkhitaryan, impegni anche extra campo: il pensiero per la popolazione armena

La testa all'impegno di questa sera contro il Sassuolo, ma non solo: Henrikh Mkhitaryan in questi giorni sta pensando alle sorti della popolazione armena situata nel Nagorno-Karabakh, territorio che spinge per l'autonomia ma che attualmente si trova sotto il controllo dell'Azerbaigian, con conseguenze tragiche a livello umanitario.

Il centrocampista dell'Inter si è esposto in prima persona, come ricorda Tuttosport: "Questa sera, dopo aver giocato finora tutte le partite in cui l'Inter è stata impegnata in stagione, Henrikh Mkhitaryan dovrebbe osservare un turno di riposo. Un momento per recuperare energie, quelle spese sul terreno di gioco, ma anche nella denuncia di quanto sta accadendo alla popolazione armena del Nagorno-Karabakh. Il giocatore anche ieri è intervenuto con un lungo post per denunciare le violenze che stanno avvenendo sul territorio dopo la capitolazione della repubblica a minoranza armena, caduta sotto il controllo dell'Azerbaigian".