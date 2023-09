Mkhitaryan contro la guerra Armenia-Azerbaijan: “Evitiamo un genocidio”

"Dopo un blocco durato dieci mesi, il 19 settembre l'esercito dell'Azerbaigian ha lanciato un brutale bombardamento del Nagorno Karabakh. Mi si spezza il cuore quando apprendo le storie di traumi, perdite e gravi violazioni dei diritti umani di migliaia di famiglie armene che vengono sfollate con la forza dal Nagorno Karabakh e fuggono in Armenia in un esodo di massa. La situazione che le persone nel Nagorno-Karabakh stanno soffrendo in questo momento porta con sé ricordi dei momenti più bui della Storia". Con un lungo post sul social X, l'armeno dell'Inter Henry Mkhitaryan, non nuovo a prese di posizione su argomenti extracalcio e che riguardino il suo popolo e la guerra con gli azeri, invita la comunità internazionale a riflettere e a intervenire per evitare un genocidio.