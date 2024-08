Le alternative in attacco, eccetto Taremi, deludono: così Inzaghi riprova una soluzione interna già testata in passato

Dopo l'infortunio di Taremi, breve stop, si è aperto un piccolo problema in casa Inter. Lautaro rientrerà prima dalle vacanze, ma le alternative alla ThuLa, oltre all'ex Porto, deludono. Correa non rientra più nei piani di Inzaghi e Arnautovic non convince. Così Inzaghi prova anche un'opzione che ha già in casa: l'avanzamento di Mkhitaryan.