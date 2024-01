Modena, ufficiale l’arrivo di Corrado. Il giocatore si presenta: “All’Inter tre anni bellissimi”

Ieri il Modena ha ufficializzato Niccolò Corrado. L'ex giocatore dell'Inter arriva dalla Ternana in prestito secco fino a giugno 2024 e indosserà la maglia numero 91. Al sito ufficiale del club ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Dopo i tre anni bellissimi all’Inter, sono andato ad Arezzo, purtroppo c’è stato anche il Covid ed è stato un anno abbastanza sfortunato. Poi sono andato a Palermo cercando di giocare, ma ho avuto anche degli infortuni che non me lo hanno permesso".