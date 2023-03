La moglie di Barella festeggia la laurea, l’orgoglio del giocatore dell’Inter sui social

La festa di laurea con parenti e amici in Sardegna, l'orgoglio del giocatore nerazzurro per il traguardo della moglie

Nicolò Barella ha lasciato il ritiro della Nazionale prima della sfida a Malta, vinta ieri sera dall'Italia di Mancini. Il calciatore dell'Inter aveva rimediato una botta nel match perso contro l'Inghilterra e aveva quindi fatto ritorno a casa in Sardegna per alcuni giorni di riposo. In terra sarda ha potuto festeggiare il bellissimo traguardo raggiunto dalla moglie Federica, che pur occupandosi anche della famiglia e delle tre figlie femmine è riuscita a laurearsi.