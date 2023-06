La festa non è ancora finita, l’annuncio della moglie di Lautaro: “Ci sposiamo anche…”

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati sul lago di Como con rito civile. Una bellissima cerimonia (molto romantica) che ha trovato il suo culmine nella festa scatenata. Sotto i riflettori gli argentini, che si sono scatenati cantando a squarciagola e ballando. Il vice presidente dell'Inter Zanetti, presente con la moglie Paula, non è stato da meno e ha elogiato la grande festa di Lauti e Agus. Momenti felici da condividere insieme come nelle famiglie più belle.

La moglie di Lautaro si è concessa sui social ai suoi follower e ha risposto ad alcune curiosità. Tante le domande sulla sua gravidanza. "Theo nascerà a metà agosto", ha dichiarato l'imprenditrice argentina aggiungendo un aggiornamento sui chili presi: "Per ora 9. Con Nina (la prima figlia) avevo preso 6,5 chili in tutta la gravidanza". E poi ancora sulle nozze: "Le abbiamo organizzate in pochissimo tempo, è stato un rito civile tranquillo che è finito con una grande festa. Se ci sposeremo anche con rito religioso in Argentina? Sì".