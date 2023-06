Lautaro: “Euroderby? Di gran lunga superiori al Milan. City? Sono teso come ogni partita”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity, Lautaro Martinez , centravanti dell'Inter, ha ripercorso così il cammino nerazzurro in Champions League: "E' contro il Barcellona che abbiamo capito che potevamo essere grandi e che la squadra fosse unita. Sapevamo cosa volevamo. Benfica? Era un avversario molto difficile, aveva perso pochissime partite e segnava molti gol: eravamo preparati perché avevamo già affrontato il Porto. Inzaghi in allenamento ci ha mostrato i loro punti di forza e come contrastarli.

Il derby? Eravamo di gran lunga superiori al Milan come atteggiamento, essere andati in vantaggio di due gol ci ha reso molto rilassati per la partita davanti ai nostri tifosi: il mio è uno dei gol più importanti della mia carriera, non per la bellezza ma per l'importanza all'interno della partita e per la storia che c'è dietro. Sono emozioni uniche, sentimenti difficili da descrivere.