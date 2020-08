Siviglia, Monchi: “Con l’Inter bisogna saper soffrire, ma possiamo farle male se…”

Intervistato da Marca, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, si è proiettato alla finale di Europa League di domani sera a Colonia contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del dirigente andaluso:

“In 90 minuti contro squadre di questo livello bisogna saper soffrire ed è così che è stato fatto contro lo United. Qualcosa di simile accadrà contro l’Inter. Quello che dobbiamo fare è sapere come sopravvivere a quei momenti. Non esiste una formula perfetta. Sarà una partita simile a quella contro lo United, entrambe le squadre sono molto potenti fisicamente ma hanno modi diversi per farti del male. E devi essere bravo a usare le tue armi per far male a loro. Dobbiamo cercare di non sbagliare. E tenere la palla. Siamo una squadra che può ferire chiunque con la palla. Se la palla è sui nostri piedi, possiamo fare male. Sono molto preparati. Dobbiamo sapere come sfruttare il nostro momento, che avremo durante la partita, e saper soffrire quando dobbiamo soffrire“.

(Fonte: Marca)