Il Barcellona è fuori anche dal Mondiale per club della Fifa in programma nel 2025: per la Spagna, oltre al Real Madrid si qualifica l'Atletico

Marco Macca Redattore 17 aprile - 20:45

