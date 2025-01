Dal 14 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati uniti si svolgerà la prima edizione del Mondiale per Club. Tra le squadre che parteciperanno, ci saranno anche Inter e Juve. Ai microfoni della FIFA, Gigi Buffon si concentra sull’innovativa competizione a 32 squadre: "Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare di vincere e dare il meglio. Credo che questa nuova formula sia ottima. Come è accaduto in passato, il calcio ogni tanto ha bisogno di proporre qualcosa di nuovo, di innovare. Secondo me è una bellissima scelta organizzare il Mondiale per club".

Tra le 32 squadre che si contenderanno il trofeo negli Stati Uniti figura anche la Juventus, club in cui Buffon ha militato per quasi 20 anni. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Inter, eterna rivale dei bianconeri nel campionato di Serie A; Buffon rimarca che per i club “la voglia di vincere sarà altissima. Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per club. Ma nella vita… non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa!".