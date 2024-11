All'interno del regolamento per il Mondiale per Club 2025 - anche l'Inter parteciperà - c'è una direttiva particolare della FIFA

C'è tanta attesa per il Mondiale per Club del 2025 , il primo che vedrà la partecipazione di ben 32 squadre. La FIFA, in questi giorni, sta ufficializzando il regolamento, dando alcune direttive su ciò che potranno fare le varie squadre, sulla rosa e sul mercato, visto che la manifestazione si svolge dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Come sottolinea Calcio e Finanza, all'interno del regolamento c'è una direttiva particolare della FIFA: "I club che parteciperanno al Mondiale per Club 2025 dovranno impegnarsi a «schierare la propria squadra più forte durante l’intera Competizione». È l’indicazione che la FIFA ha dato alle società che scenderanno in campo nel torneo che andrà in scena la prossima estate negli USA. All’interno del regolamento, pubblicato nei giorni scorsi, la Federcalcio internazionale infatti spiega in particolare: «Tutti i club partecipanti confermeranno la propria partecipazione alla Competizione sottoscrivendo l’Accordo di Partecipazione e tutta la documentazione richiesta», in base alle scadenze che la stessa FIFA indicherà successivamente.