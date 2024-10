L'ultima squadra a qualificarsi al Mondiale per Club, dunque, sarà la vincitrice della Copa Libertadores e, con ogni probabilità, sarà una brasiliana: l'Atletico Mineiro è già in finale e aspetta la vincente dell'altra semifinale, tra gli uruguagi del Penarol e i brasiliani del Botafogo: l'andata, in quel di Rio de Janeiro, è finita 5-0 per i padroni di casa e stanotte - 1.30 italiane - c'è il ritorno.