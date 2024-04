Prende progressivamente forma il primo Mondiale per Club della storia , in programma nell'estate del 2025 negli Stati Uniti. Un torneo tutto nuovo, che prevede la partecipazione di 32 club provenienti da tutte le federazioni del pianeta. Da oggi è ufficiale il nome delle 12 squadre che rappresenteranno l'Europa: l'ultimo posto spetterà al Salisburgo, che approfitta dell'eliminazione dalla Champions League.

Il regolamento, infatti, prevede la qualificazione di massimo due formazioni per nazione: i Gunners, considerata la presenza di Chelsea e Manchester City a rappresentanza dell'Inghilterra, avrebbe dovuto vincere questa edizione della Champions League per ottenere il pass per il Mondiale. Nulla da fare, invece, e a far festa è così il Salisburgo, primo club del ranking europeo di una nazionalità diversa dalle già qualificate.