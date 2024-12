Mondiale per club: domani il sorteggio. Ecco come vederlo

La FIFA ha annunciato che il sorteggio per il Mondiale per Club 2025 si terrà a Miami giovedì 5 dicembre alle ore 13:00 locali. In Italia saranno le 19. L'evento sarà trasmesso in diretta dai canali ufficiali dell'Inter, tra le partecipanti del torneo insieme alla Juventus. I tifosi nerazzurri potranno seguire il sorteggio di Miami su Inter TV (visibile anche attraverso DAZN), inter.it, sull'app ufficiale e sul canale YouTube del Club. La trasmissione inizierà alle 18:50, in diretta dallo studio di Appiano Gentile, con approfondimenti sulla nuova competizione, immagini in diretta da Miami e analisi delle possibili avversarie dell'Inter. Ospite del programma sarà Goran Pandev.