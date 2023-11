Mondiali 2034 – L’Arabia Saudita la grande favorita, ma quanti dubbi. Si giocherà in inverno?

Con molta probabilità i Mondiali del 2034 si giocheranno in Arabia Saudita. Nella giornata di ieri, l’Australia, l’unico paese che avrebbe potuto contrastare l'Arabia Saudita, ha deciso di abbandonare la corsa. "Abbiamo studiato la possibilità di presentare un'offerta per ospitare la Coppa del Mondo e, dopo aver preso in considerazione tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo", ha affermato la Federazione australiana in un comunicato stampa.