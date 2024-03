L'Arabia Saudita ha lanciato ufficialmente la sua campagna per ospitare la Coppa del Mondo FIFA nel 2034, per la quale è comunque l'unica candidata. La Federazione calcistica dell'Arabia Saudita (SAFF) ha presentato lo slogan "Crescere. Insieme" e il logo della sua candidatura, che rappresenta nastri multicolori intrecciati che disegnano i numeri 3 e 4 e sono ornati da "immagini calcistiche e simboli culturali", ha spiegato la SAFF in un comunicato stampa.