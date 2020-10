Montanari (MF): “Nuovo stadio Inter-Milan? Via libera ai lavori non prima di ottobre 2021”

Intervistato da Milanews.it, Andrea Montanari, giornalista di Milano Finanza, ha fatto il punto sull’iter per l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco le sue parole:

“Il via libera definitivo per l’avvio dei lavori del nuovo San Siro non arriverà prima di ottobre-novembre 2021. Non per chissà quali intoppi burocratici, ma per tempi tecnici. A maggio-giugno del 2021 dovrebbe arrivare l’ok dalla conferenza delle Regioni in Lombardia. In tarda primavera, inoltre, ci saranno le elezioni comunali a Milano e potrebbe cambiare anche la Giunta. Da ottobre-novembre 2021, poi, ci vorranno tre anni per costruirlo. Una volta che ci sarà l’ok dalle autorità e il via libera all’avvio dei lavori, lo stadio e tutto il quartiere riqualificato diventeranno un asset”.

(Fonte: milanews.it)