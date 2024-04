Pioli sembra sempre spalle al muro. Merita la conferma? — «Al Milan ha fatto grandissime cose: lo scudetto, certo, ma non solo. Ha giocato una semifinale di Champions e in questa stagione ha già centrato la qualificazione alla prossima. Su di lui il club ha ragionato come si fa all’estero. Prendete Klopp: allena il Liverpool dal 2015, ha vinto una Premier e una Champions, ma ci sono state stagioni in cui non è andato oltre gli ottavi. Il lavoro di un tecnico va valutato negli anni».

Dove si deciderà Roma-Milan? — «La compattezza sarà fondamentale, è così che la Roma si è imposta all’andata».

Tra due mesi Europeo. Come ci arriva la sua Turchia? — «Con grandi aspettative, abbiamo vinto il girone per la prima volta nella nostra storia, abbiamo qualità. L’obiettivo è di fare risultati giocando un bel calcio, con fiducia in noi stessi. I grandi traguardi però non si possono raggiungere senza sognarli: ecco, noi dobbiamo sognare. Vogliamo rendere orgogliosa tutta la Turchia».

Calhanoglu è il vostro faro. — «Per maturità e lettura delle situazioni, è un top player, tra i migliori nel suo ruolo: difficile trovare una cosa in cui non eccelle. Logicamente, serve che tutta la squadra lo supporti. Da soli non si vince, guardate Haaland e la sua Norvegia...».

Il Montella milanista è stato il primo tecnico di Calha in Italia. Si era accorto del potenziale? — «Arrivava da parecchi mesi di inattività (era stato fermo per squalifica, ndr ): il talento si vedeva, ma la maturità che mostra oggi nell’Inter è il frutto del lavoro fatto in questi anni».

(Gazzetta dello Sport)

