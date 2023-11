Frosinone, Monterisi: “Rigore generoso. Dimarco? L’ha presa bene grazie a una zolla”

Avete creato tantissime occasioni e comunque nel primo tempo c'è voluto un eurogol per riuscire a segnare nella porta del Frosinone. La vostra personalità però ve la invidiano tante squadre, anche posizionate più in alto .

Dimarco voleva tirare in porta?

"È andato di piatto per mandarla sul secondo palo, una zolla del campo gli ha permesso di prenderla bene".

Come è stata la prima parte del vostro campionato, prima di questa sosta? E cosa vi ha dato Di Francesco?

"Il mister è una persona che ci trasmette tanto. Ogni partita noi resettiamo, ci riposeremo il giusto per poi pensare alla prossima".

