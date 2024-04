Montolivo: “Nel derby vince il Milan e per l’Inter festa rimandata”

«Questi ultimi cinque derby persi sono il motivo per il quale la piazza del Milan non vuole più Pioli come allenatore. Tanti tifosi non gli perdonano questi derby e come li ha persi, non c'è stata proprio partita e paga questo. E lunedì deve tirare fuori qualcosa. Altrimenti in una analisi lucida del suo lavoro nei quattro anni non può esserci delusione nei suoi confronti perché ha fatto un buon lavoro. Questa coincidenza della matematica del giorno del derby è incredibile e non è mai successo. Ansia Inter? La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere matura e consapevole. Per me finisce uno a uno, pareggio. E festa next week (la settimana dopo.ndr)», ha sottolineato su DAZN.