Daniel Maldini nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Come riporta Sky Sport, c’è la firma del giocatore, che lascia l’Empoli dopo 6 mesi e approda in Brianza in prestito dal Milan. Lo ha fortemente voluto Adriano Galliani, ora Maldini si metterà subito a disposizione di Raffaele Palladino e sabato sarà a disposizione contro l’Inter.