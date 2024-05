Monza, scattati i rinnovi automatici degli ex Inter Gagliardini e D’Ambrosio

Raggiunta la salvezza, in casa Monza si guarda già alla prossima stagione. Come sottolinea Tuttosport, l’aritmetica salvezza centrata in largo anticipo ha fatto scattare alcuni rinnovi automatici. "È il caso di Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, che rimarranno così in Brianza per un’altra stagione. Stagione differente quella vissuta dai due ex interisti: il difensore, complice anche un po’ di problemi fisici, non è riuscito a imporsi come titolare, tuttavia la sua presenza all’interno del gruppo si è rivelata estremamente utile".