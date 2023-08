Inter, Carlos Augusto alla Pinetina: primo allenamento. Arnautovic atteso a Milano

Il club nerazzurro ha accolto ad Appiano l'esterno arrivato dal Monza mentre in città sta per arrivare l'attaccante acquistato dal Bologna

Questa sera, a Milano, è atteso Arnautovic. L'attaccante domani si sottoporrà all'iter delle visite mediche per l'Inter e se tutto andrà bene, dopo la firma in sede, per le 18 sarà alla Pinetina dove si allenerà per la prima volta con la squadra di Inzaghi.