Carolina Morace: “Due uomini saranno importanti per l’Inter. Conte…”

L’allenatrice Carolina Morace, opinionista per Skysport, ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Questo è quanto ha detto: «Innanzitutto si vedeva che Eriksen era un fuoriclasse già nelle prime uscite che se non era dentro agli schemi o dentro alla squadra. È un giocatore che fa la differenza, che Conte ha voluto perché può cambiare la partita e far giocare meglio i compagni. Sottolineerei la prestazione di Candreva: con l’allenatore pugliese sembra essere rinato, si è fermato il campionato ma questo giocatore macina km e riesce a dare un contributo con i suoi cross, che riesce a fare puntuali. Penso che da questi due giocatori, più quelli in avanti, saranno fondamentali per l’Inter».

(Fonte: SS24)