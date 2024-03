"Due ore per riscoprire l’effetto che fa. Massimo Moratti non dimenticherà facilmente questo 1 marzo, giorno in cui è tornato a passeggiare nel giardino dei sogni, la Pinetina. Una carezza ai ricordi, cuore che batteva forte, oltre 10 anni dopo l’ultima volta, perché da quando ha ceduto la sua creatura a Thohir - era l’ottobre 2013 - l’ex presidente nerazzurro non era più rientrato nel centro sportivo".