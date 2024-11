Van der Meyde: “Ecco cosa fece Moratti dopo il mio gol all’Arsenal”

""Mi ricordo che stavamo entrando ad Highbury, Cruz segna l'1-0, El Jardinero! Ricordo Kily Gonzalez sulla sinistra a tutta velocità, cross, difensore respinge e mentre la palla stava arrivando vicino a me, ho detto 'Ok devo tirare là, nell'angolino'. L'ho colpita in modo perfetto. Quando tornammo a Londra, a Heathrow, vidi Moratti e tutto lo staff in piedi ad applaudire, Materazzi disse 'E' per te'. incredibile.

"Moratti disse ai giocatori: "Domani potete andare tutti in gioielleria e prendere ciò che volete". Io ci andai alle 9 di mattina, presi un bell'orologio per la mia ex moglie. Fu una grande festa, tutto bellissimo. Vivevo già in Inghilterra, tornai in Italia per vedere le mie figlie, la mia ex moglie mi disse: 'Vai a prendermi una cosa in garage'. C'era un cammello. A Como ho preso anche una zebra"