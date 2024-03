Era visibilmente emozionato ieri, Massimo Moratti, nel ritornare ad Appiano Gentile, in quella che per anni è stata la sua casa

Era visibilmente emozionato ieri, Massimo Moratti, nel ritornare ad Appiano Gentile, in quella che per anni è stata la sua casa. La Gazzetta dello Sport racconta la giornata dell'ex presidente dell'Inter :

"Lo sa bene anche Steven Zhang. Che infatti a distanza ha voluto fare gli onori di casa. Tra i due c’è stata una videochiamata, uno scambio di saluti, ma anche l’occasione per Moratti di fare i complimenti a Steven, sia per il rendimento sportivo della squadra, sia per un centro sportivo che è chiaramente cambiato rispetto ai suoi tempi, migliorato nelle strutture. Non è stato troppo fortunato con il tempo, Moratti".