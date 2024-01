Moretti: “Lautaro un fenomeno. Inter? L’obiettivo è arrivare in prima squadra”

Campione d'Italia Primavera con l'Inter nella stagione 2021/22, Andrea Moretti si sta mettendo in mostra in Serie C con la maglia della Pro Patria: il difensore centrale classe 2002 è sempre sceso in campo dal primo all'ultimo minuto fin qui, con 22 presenze e ben 4 gol. A La Casa di C ha raccontato: "Io e mio fratello gemello siamo entrambi difensori centrali. Abbiamo fatto anche un percorso molto simile. Per qualche anno siamo stati nello stessi spogliatoio all'Inter. A pensarci è davvero incredibile. Casadei? Si vedeva subito che era diverso. Con lui in campo partivamo sempre avanti 1-0: segnava sempre. Lo sento ancora oggi, è un grande amico".