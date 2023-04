Moriero: “Inter, la vittoria col Benfica ha sorpreso tutti. Ritorno di Conte? Dico che…”

Intervistato da Gianluca Rossi , Francesco Moriero ha parlato dell'Inter : dalla gara vinta contro il Benfica, fino al possibile ritorno di Antonio Conte che l'ex giocatore conosce molto bene. "L'Inter in Champions il 50-60% l'ha fatto, vero che l'Inter è matta, ma si gioca a San Siro e per il Benfica non sarà facile. Quando San Siro spinge è tanta roba. Il supporto dei tifosi è fondamentale, ma soprattutto la testa dei giocatori. La prima partita che ho visto dell'Inter a Lecce, mi è sembrata una squadra dove gli mancasse qualcosa, un po' di carattere, l'approccio alla partita ed è continuato nell'arco del campionato".

"La concentrazione è fondamentale. Ritorno di Conte all'Inter? L'ho sentito, gli ho detto di venire qua a rilassarsi. Quando le cose non vanno come dice lui, diventa un'altra persona. Se devo parlare da tifoso dell'Inter, spero che Antonio possa tornare. Se dovesse andare via Inzaghi, secondo me il nome più importante per una piazza come l'Inter sarebbe Conte. Problema per chi prende Antonio è sempre il solito, lui vuole vincere. Se non dovesse venire Antonio, io andrei su De Zerbi che mi piace tantissimo. Non tutti credevamo nella vittoria contro il Benfica perché troppi alti e bassi, ci ha sorpreso a tutti".