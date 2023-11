Moriero: “Roma? Con l’Inter ne mancavano tanti. Le Maldive mi devono 14 mensilità”

Le parole dell'ex calciatore: "Contro l'Inter non è stata la vera Roma, che all’Olimpico colleziona risultati positivi"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Francesco Moriero, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta contro l'Inter da parte della Roma: "Alla maggior parte dei tifosi della Roma non è piaciuta la prova della gara persa sul campo dell’Inter, ma alla squadra di Mourinho sono mancati tanti giocatori titolari. Non è stata la vera Roma, che all’Olimpico colleziona risultati positivi".