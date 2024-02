Della sfida di domani con l'Atletico Madrid di Simeone, ex compagno all'Inter, ha parlato l'ex giocatore nerazzurro

Della sfida di domani con l'Atletico Madrid di Simeone , ex compagno all'Inter, ha parlato l'ex giocatore nerazzurro Francesco Moriero a Tuttosport:

«Aspetteremo il fischio finale, poi sul gruppo partiranno le steccate. Ho un grande rispetto per lui, è sempre stato un professionista serissimo. Trasmetteva alla squadra una grinta e una determinazione fuori dal comune. In campo dava tutto, non a caso era uno dei leader del nostro spogliatoio».