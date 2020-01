Moses-Inter, TS: “Bella responsabilità per Conte. In caso di nuovo infortunio, sarebbe automatico…”

Dopo il mancato accordo con la Roma per Spinazzola, la scelta dell’Inter e di Conte è stata Victor Moses. L’esterno è già a Milano per le visite mediche che saranno approfondite per capire le reali condizioni fisiche del nigeriano. Tuttosport, però, pone l’attenzione sulla scelta giudicata azzardata:

“Certo è che l’allenatore si è preso una bella responsabilità: nel caso in cui Moses dovesse infortunarsi nuovamente, sarebbe automatico condannare una scelta che pare quanto meno rischiosa. Tra l’altro sarebbe il secondo errore di valutazione fatto in stagione nel ruolo, considerato che l’acquisto di Valentino Lazaro, costato 21,5 milioni più bonus, non ha dato i frutti sperati (tanto per rendere l’idea, il Milan ne ha pagati 20 per Theo Hernandez). L’austriaco proverà a rifarsi al Newcastle dove andrà in prestito oneroso a 2 milioni con riscatto a 20. La speranza è, quanto meno, evitare la minusvalenza a bilancio”.