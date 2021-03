Moses: “Conte in cima nella mia Top 5. Non c’è Mourinho, ecco perché. Antonio…”

Al sito ufficiale dello Spartak Mosca, Victor Moses ha parlato della sua carriera e degli allenatori. Conte in cima alla sua lista

"Conte è esattamente in cima a questa lista. Mi ha aiutato a credere in me stesso. E il punto è proprio nell'atteggiamento umano, e non nel fatto che mi abbia trovato una nuova posizione sulla fascia destra. Conte è davanti a Roberto Martinez, Rafael Benitez, Neil Warnock, con il quale ho debuttato al Crystal Palace. Tedesco. E anche Mark Hughes".