Inter, Moses: “Conte è passionale, vuole il 100%. Mi piace la vita in hotel. Con i tifosi allo stadio…”

Intervistato in compagnia di Christian Eriksen da Inter-News, podcast ufficiale del club nerazzurro, Victor Moses ha parlato direttamente dal quartier generale di Dusseldorf a pochi giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia: “Sono stanco perché sono andato a dormire tardi. Ma l’importante è che siamo andati in finale. Non vedo l’ora. È tutto un po’ strano e diverso dal solito. La vita in hotel? Mi piace. Amo rilassarmi e occuparmi di me stesso“.

Il nigeriano ha anche parlato di Conte: “Il mister vuole sempre il 100% da ognuno di noi. È un tipo passionale, che vive intensamente la partita come dimostrano le sue reazioni”. Moses poi rivela un retroscena: “Solitamente, con i tifosi sugli spalti, non si sentono bene le indicazioni dell’allenatore e i consigli dei compagni in panchina“.