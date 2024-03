"Il loro impegno in Champions? Chi gioca in una grande squadra come l'Inter ha la mentalità per affrontare queste partite, giocheranno al massimo come sempre. Arnautovic? Penso che tutti ci abbiamo guadagnato, è questa la cosa bella. Lui voleva andare all'Inter, ha fatto una scelta che rispetto tantissimo, non era facile ma era la scelta giusta, ora è in una squadra favorita per lo scudetto e sta giocando in Champions, era quello che voleva. Noi siamo contenti del nostro percorso, stiamo bene anche noi, è stata la scelta giusta, lui è contento per poter vincere lo scudetto e perché no la Champions, e noi lavoriamo bene per la nostra strada".