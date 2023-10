Motta: “Zirzkee simbolo del Bologna, pareggio meritato: Inter molto forte, noi…”

"Orsolini è il nostro rigorista, Zirkzee voleva tirare, gli ho chiesto scusa negli spogliatoi perché voleva segnare. Sembrava avesse sentito quella decisione ma lo dico dal primo giorno di lavoro: fantastico dentro e fuori dal campo, in campo fa cose straordinarie. E' il simbolo del Bologna, è altruista, lavora per il gruppo, il gol è meritato perché lo cercava da tempo. Aveva crampi a fine partita ed è normale, fa un grande sforzo per il gruppo, sono contento per lui perché se lo merita. E' un ragazzo fantastico, educato, rispettoso, mi fa piacere. Ha fatto un gol straordinario, sono orgoglioso di quello che ha fatto oggi"