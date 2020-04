Mourinho, l’ex collaboratore svela: “Adorava Ronaldo. Non per niente lo considerava…”

Intervenuto ai microfoni di ESPN Brasil, Aloisio Pires, ex calciatore brasiliano ed ex collaboratore di Jose Mourinho, ha svelato un interessante retroscena in merito allo Special One e a Ronaldo il Fenomeno: “Jose ha sempre detto che Ronaldo il Fenomeno è stato il giocatore che l’ha colpito di più, è stato un suo grande ammiratore. Era un giocatore eccezionale e gli piaceva molto. Quando parla dei migliori attaccanti del mondo, dice sempre che Ronaldo era completo: veloce e segnava in ogni modo. Non per niente lo considerava il “fenomeno”. Di quelli che aveva visto fino a quel momento, era il migliore”.