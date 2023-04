Mourinho ma ce l’hai con la Juve? “Dybala in panchina? Ma non per far casino come gli altri”

«Dybala è utilizzabile. Se sta in panchina è perché non è al top della condizione ma se sta in panchina non è lì per fare in panchina per fare casino come altri fanno in tante altre squadre che vanno in panchina solo per far casino. È lì per essere un'opzione e i suoi trenta minuti potrebbe farli. 100 panchina con la Roma? È stato veloce, non lo sapevo, me l'hanno detto stamattina, è stato velocissimo. È stata colpa nostra perché abbiamo giocato tante partite in Europa in due stagioni ed è stato velocissimo perché l'abbiamo fatto con piacere», ha sottolineato l'allenatore.