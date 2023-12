Carnevali: “Mourinho? Parole fastidiose su Berardi. Non lo conosce”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato di quanto Mourinho ha detto sull'arbitro della partita con la Roma e su Berardi alla vigilia della sfida di campionato. «Un abbraccio a Mourinho? Magari non calorosamente ma l'avrei abbracciato comunque. Fastidio le parole del portoghese su Mourinho? A me non ha fatto piacere, non è positivo parlare dei calciatori delle altre squadre. Quello che ha detto sugli arbitri è un suo parere e non dico altro anche se nella nostra partita è stato perfetto, credo sia tra i migliori nel nostro campionato e farà grande strada».

«Su Berardi non dovrebbe entrare nel merito perché non lo conosce. Noi lo conosciamo bene e sappiamo benissimo che giocatore è, che persona è, un ragazzo straordinario, un grande professionista. Sul Fair Play non abbiamo molto da invidiare a nessuno e sono gli altri a imparare da noi. La qualificazione della Nazionale è importantissima e speriamo che tutti i club aiutino la Nazionale dando accesso a stage per la creazione un gruppo per Spalletti che possa fare il meglio per la Nazionale a cui dobbiamo tenere tutti», le parole del dirigente neroverde.