Mourinho: “Col Sassuolo mi preoccupano l’arbitro e il Var. Berardi lo odio e lo amo”

"L'arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello. Non è solo Sassuolo-Roma, noi siamo a 3 punti dalla zona Champions. Il profilo dell'arbitro non mi lascia tranquillo. Nemmeno il Var, è un arbitro con il quale abbiamo auto sempre sfortuna" . Lo ha detto José Mourinho alla vigilia della sfida con il Sassuolo, parlando della designazione dell'arbitro Mercenaro, e di Di Bello al Var.